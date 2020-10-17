رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«جلسة تشويه».. أخطار مراكز التجميل غير المرخصة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:48 م
مراكز التجميل غير
مراكز التجميل غير المرخصة
ميرفت فهمي-سمر محمدين
طباعة
فجرت قصة السيدة صباح عربي بعد أن فقدت عيناها اليمنى أثناء إجراء جلسة تفتيح بشرة بالليزر، قضية مراكز التجميل غير المرخصة والأضرار الناجمة الخطيرة عن التعامل معها.

الليزر الكربوني تسبب في نزيف داخلي بعيني صباح اليمنى، ٣٢ عاما، وأرادت أن تهتم ببشرتها وتزيد من جمالها فذهبت إلى أحد مراكز التجميل الخاصة المجهولة لتجري جلسة تفتيح لبشرتها، فيدخل الليزر إلى عينيها اليمنى أثناء الجلسة، مما يتسبب لها على الفور في قطع الشبكية، ويؤكد لها الأطباء أن مركز الإبصار لديها تدمر تماما ولا يصلح له أي عملية أو علاج، وبهذا تفقد صباح أعز ما تملك وهو نور عيناها بسبب جلسة تفتيح.

صباح ليست الضحية الوحيدة لمراكز تجميل مجهولة الهوية، يشرف على العمل بها غير متخصصين ولا تخضع بعملها لأي رقابة طبية.

«علا سمير» ثلاثينية، كانت تتجهز قبل عام لحفل زفافها ونصحها أصحابها وزملاؤها بالذهاب إلى أحد مراكز التجميل الذين يعرضون جلسات مكثفة للتفتيح الجسم وإزالة الشعر، وبعد إلحاح قررت أن تذهب إلى أحد تلك المراكز إنجازًا للوقت.

تقول: «أول ما بدأت تلك الجلسات لتفتيح البشرة وتنظيف الجسم بالكامل، أخبرت الفتاة المسئولة عن تنفيذ الجلسة، بأن بشرتي من النوع الحساس وعليها أن تخفض درجة حرارة الجهاز المستخدمة لأني لا أتحملها، وما كان رد الفتاة سوى أنها على دراية كافية بعملها».

وتابعت: «بعد انتهاء الجلستين الأولى والثانية ظهرت علامات إحمرار في كامل جسدها، ومع الوقت أخذت هذه العلامات في ازدياد وتفاقم الأمر الذي أصبحت معه لا تتحمل ملامسة الملابس إلى جسدها، فذهبت إلى طبيب جلدية لاستشارته، أخبرها بأنها تعرضت إلى حروق جلدية جراء عمل جلسات التفتيح وإزالة الشعر».

تعرضت يدا حلا رامي، البالغة من العمر 13 عامًا، للاحتراق أثناء جلسة إزالة الشعر بالليزر في مركز «أ.ك» للتجميل بفرعه بالمقطم، بعد أن قامت الطبيبة بزيادة درجة الحرارة عن المناسب لبشرتها أثناء الجلسة، ونتيجة لصراخ «حلا» من شدة الحروق، ولإنقاذ الموقف دهنت الطبيبة بشرة الفتاة بأحد «كريمات البشرة» بغية إسعافها، لكن الأمر ازداد سوءا، مما اضطر والدتها إلى اصطحاب ابنتها مسرعة إلى أحد استشاري الأمراض الجلدية.

الطبيب أكد أن الفتاة تعرضت لدرجة حرارة غير طبيعية وغير مسموح بها، مما أدى لهذه الحروق الكبيرة، وليس هذا فقط بل إن الكريم الذي قامت طبيبة المركز بدهانه على بشرة «حلا»، ضار جدا في مثل حالتها، وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من "الكورتيزون"، وهو الذي أدى إلى ازدياد الأمر سوءا.

أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه يجب إعادة هيكلة منظومة الصحة لاسيما بشأن الأشخاص الذين يمارسون الطب وهم ليسوا بأطباء، بهدف البحث عن الربح السريع.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء أنه يجب تشديد الرقابة على مثل هذه المراكز، مع ضرورة التأكد من الأشخاص الذين يعملون على إدارتها فيجب أن يكونوا بالفعل أطباء متخصصين، مشيرًا إلى أن غالبية تلك المراكز يديرها أشخاص حاصلون على دورات بهدف الحصول على اللقب لفتح مركز طبي أو تجميلي بحثًا عن المال.

اتفق معه الدكتور وائل منصور، طبيب جلدية، الذي أكد على خطورة مشكلة انتشار مراكز تجميلية غير مرخصة، مشيرا إلى أن أغلب العاملين بها هم في الحقيقة أشخاص ينتحلون صفة الطبيب عن طريق الحصول على دورات تدريبية لا تزيد على بضعة أيام، لممارسة مهنة الطب وفتح مراكز وسناتر تجميلية بهدف الربح، مما يسبب وقوع مثل هذه الأخطاء الشنيعة، وليس هذا فقط بل أكد وائل أن هناك أطباء جلدية كبار يعملون بالتدريس في هذه المراكز ومنح الدورات التدريبية بحثًا عن الربح المادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أستودعكم الله».. القصة الكاملة لمرض الإعلامية بسمة وهبة

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين في واقعة قتل وسحل «فتاة المعادي»

أشرف زكي لـ«الدستور»: قرار استقالتي لا رجعة فيه

محمد الباز لـ أسامة هيكل: التزم الصمت فهو أنفع وأجدى

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

image description

مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

السيسى لوزيرة خارجية إسبانيا: محاولات النَيل من كيانات الدول تسمح بنشر الإرهاب

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى

في شحنة موز.. أستراليا تضبط مخدرات بـ248 مليون دولار

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

احتفالًا باليوم العالمي للفتاة.. مركز ثقافة الطفل يذيع «دوّى» (فيديو)

سفير الصين يسلم جائزة نادي القصة الصيني و24 شهادة لـ«قومي الطفل»

أمسية عن «الحريات الدينية والفنون بين السينما والمسرح» بالأعلى للثقافة

مروان علي حول منع مسرحية كردية بإسطنبول: تركيا تشدد الخناق على الأكراد