8 رؤساء أحزاب في قائمة تعيينات «الشيوخ»
السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:25 م
محمد جعفرطباعة
تضمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 100 شخصية بمجلس الشيوخ، اختيار 8 رؤساء لأحزاب (الوفد وإرادة جيل والتجمع ومصر الحديثة والشعب الجمهوري وحماة وطن والمؤتمر والسادات الديمقراطي) في قائمة التعيين.
وبذلك يضم مجلس الشيوخ عددًا وافرًا من السياسيين والقيادات الحزبية «معينين أو بالانتخاب»، بما يساعده على القيام بدوره ودعمه بالخبرات السياسية والقانونية التي تضمن له إضافة قوية للحياة النيابية.
وضمت قائمة التعيين:
بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد
تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل
السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع
محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة
حازم محمد سليمان محمد عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
جلال محمود فهمي الهريدي رئيس حزب حماة وطن.
عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر.
عبدالحكيم عصمت السادات "عفت السادات" رئيس حزب السادات الديمقراطي.
ووفق المادة (8) من قانون المجلس، فإنه يؤخذ رأيه فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
وبذلك يضم مجلس الشيوخ عددًا وافرًا من السياسيين والقيادات الحزبية «معينين أو بالانتخاب»، بما يساعده على القيام بدوره ودعمه بالخبرات السياسية والقانونية التي تضمن له إضافة قوية للحياة النيابية.
وضمت قائمة التعيين:
بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد
تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل
السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع
محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة
حازم محمد سليمان محمد عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
جلال محمود فهمي الهريدي رئيس حزب حماة وطن.
عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر.
عبدالحكيم عصمت السادات "عفت السادات" رئيس حزب السادات الديمقراطي.
ووفق المادة (8) من قانون المجلس، فإنه يؤخذ رأيه فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.