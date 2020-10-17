8 رؤساء أحزاب في قائمة تعيينات «الشيوخ»

تضمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 100 شخصية بمجلس الشيوخ، اختيار 8 رؤساء لأحزاب (الوفد وإرادة جيل والتجمع ومصر الحديثة والشعب الجمهوري وحماة وطن والمؤتمر والسادات الديمقراطي) في قائمة التعيين.وبذلك يضم مجلس الشيوخ عددًا وافرًا من السياسيين والقيادات الحزبية «معينين أو بالانتخاب»، بما يساعده على القيام بدوره ودعمه بالخبرات السياسية والقانونية التي تضمن له إضافة قوية للحياة النيابية.وضمت قائمة التعيين:بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفدتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيلالسيد عبدالعال رئيس حزب التجمعمحمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثةحازم محمد سليمان محمد عمر رئيس حزب الشعب الجمهوريجلال محمود فهمي الهريدي رئيس حزب حماة وطن.عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر.عبدالحكيم عصمت السادات "عفت السادات" رئيس حزب السادات الديمقراطي.ووفق المادة (8) من قانون المجلس، فإنه يؤخذ رأيه فيما يأتي:1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.