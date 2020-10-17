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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

سفير الصين يسلم جائزة نادي القصة الصيني و24 شهادة لـ«قومي الطفل»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:47 م
جائزة نادي القصة
جائزة نادي القصة الصيني
آلاء حسن
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سلم لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، الطفل عبدالرحمن ماهر الفائز بجائزة نادى القصة الصينى العالمية شهادة تقدير وهدايا تذكارية بمناسبة فوزه بالمستوى الأول مع عشرة أطفال من عشرة دول أخرى منها الصين، كما سلم الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، 24 شهادة أخرى للأعمال المتميزة المصرية التى شاركت فى المسابقة العالمية والتى تم عرضها فى الصين مترجمة إلى اللغة الصينية، وكانت عبارة عن فيديوهات توعوية للأطفال يمنى جمال، يوانا ناجح، شهد جلال الدين جمال، مروة سليمان، كرمينا سامح، نور ميسرة خيرى، ساندى سالم، ريناد عادل.

وحصل أطفال أغنية «أوعى كورونا» يحيى وائل عوض، ياسمين محمد، ملك محمد رضا، يوسف وائل عوض، كما حصل معرض «أطفالنا تتحدى كورونا» بعشر شهادات تقدير وهم جنات محمد، جولى جورج صبحى، رفيدة يحيى، شادى محمد عبدالمعبود، شروق محمد الدمرداش، عبدالرحمن قطب، لجين رامى، مصطفى محمود محمد، منة الله أبوضيف، يارا محمد عسكر، ويارا عمرو أسامة.

يذكر أن وزارة الثقافة متمثلة فى المركز القومى لثقافة الطفل شاركت بـ11 عملا متنوعا للأطفال عبارة عن فيديوهات توعوية وأغنية وقصة ومعرض فن تشكيلى، هذا وقد حققت مصر المركز الأول على إفريقيا والعالم العربى فى المسابقة العالمية التى شارك فيها 30 دولة.

وفى كلمته أكد السفير الصينى على التعاون الصينى المصرى الثقافى المتميز برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الدولتين منذ عام 1957، معربا عن سعادته بتدريس اللغة الصينية فى المدارس المصرية وعن المشاركة المتميزة لأطفال مصر من المركز القومى لثقافة الطفل فى مسابقة نادى القصة العالمية.

كما أعرب عن سعادته أن يزور الطفل عبدالرحمن ماهر الصين ليشاهد سور الصين العظيم ونهر تشانج وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، حضر اللقاء المستشار الثقافى الصينى شي يوه والكاتب محمد ناصف.

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