الرئيس ينتصر للمرأة في تعيينات مجلس الشيوخ

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تمثيل المرأة بشكل قوي في مجلس الشيوخ، وتعيينه 20 سيدة ضمن 100 شخصية أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم في المجلس، استكمالًا لسلسلة انتصارات السيسي للمرأة المصرية.ورغم أن المادة (28)، من قانون مجلس الشيوخ، تضمنت الإشارة إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن تقدير الرئيس للمرأة ودعمه لتمكينها سياسيًّا وتقديره لدورها ومكانتها في المجتمع، دفعه إلى رفع هذه النسبة إلى 20%.ونصت المادة (28) من القانون رقم 141 لسنة 2020، على أنه:يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة- ذلك البند الذي رفعه الرئيس لـ20%.وفيما يلي أسماء 20 سيدة تم تعيينها في المجلس:1. سهير أديب مجلع غطاس2. حياة محمد عبدالرازق خطاب3. حنان عبدالمنعم أبوالعزم علي أبوالعزم4. كوثر محمود محمود محمد5. هيام فاروق فؤاد بنيامين6. نهي أحمد فتحي أحمد زكي7. نهي أشرف محمد الشريف8. راجية سعد عبدالحميد محمد9. عائشة عبدالغني محمد هاشم10. خضرة سالم عبدالحميد سالم11. سميرة عبدالعزيز عوض محمد12. نهال مجدي أحمد فهمي المغربل13. نجوي أحمد الشافعي عمران14. نادية مبروك عبدالعزيز عمارة خليفة15. سماء سليمان السيد أحمد16. هدي جمال عبدالناصر17. سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم18. كاميليا صبحي عبدالنور محمد19. رشا وسيم عبدالرحمن قلج20. راندا محمد أحمد مصطفي