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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الرئيس ينتصر للمرأة في تعيينات مجلس الشيوخ

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:38 م
السيسي
السيسي
محمد جعفر
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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تمثيل المرأة بشكل قوي في مجلس الشيوخ، وتعيينه 20 سيدة ضمن 100 شخصية أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم في المجلس، استكمالًا لسلسلة انتصارات السيسي للمرأة المصرية.

ورغم أن المادة (28)، من قانون مجلس الشيوخ، تضمنت الإشارة إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن تقدير الرئيس للمرأة ودعمه لتمكينها سياسيًّا وتقديره لدورها ومكانتها في المجتمع، دفعه إلى رفع هذه النسبة إلى 20%.

ونصت المادة (28) من القانون رقم 141 لسنة 2020، على أنه:

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة- ذلك البند الذي رفعه الرئيس لـ20%.

وفيما يلي أسماء 20 سيدة تم تعيينها في المجلس:
1. سهير أديب مجلع غطاس
2. حياة محمد عبدالرازق خطاب
3. حنان عبدالمنعم أبوالعزم علي أبوالعزم
4. كوثر محمود محمود محمد
5. هيام فاروق فؤاد بنيامين
6. نهي أحمد فتحي أحمد زكي
7. نهي أشرف محمد الشريف
8. راجية سعد عبدالحميد محمد
9. عائشة عبدالغني محمد هاشم
10. خضرة سالم عبدالحميد سالم
11. سميرة عبدالعزيز عوض محمد
12. نهال مجدي أحمد فهمي المغربل
13. نجوي أحمد الشافعي عمران
14. نادية مبروك عبدالعزيز عمارة خليفة
15. سماء سليمان السيد أحمد
16. هدي جمال عبدالناصر
17. سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم
18. كاميليا صبحي عبدالنور محمد
19. رشا وسيم عبدالرحمن قلج
20. راندا محمد أحمد مصطفي

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