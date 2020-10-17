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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شاب بجرح قطعي بالصدر في مشاجرة مع زوج والدته بالدقهلية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:17 م
مشاجرة
مشاجرة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب شاب من قرية ميت العامل، التابعة لمركز أجا بالدقهلية، بإصابات متنوعة على يد زوج والدته في مشاجرة عنيفة بينهما.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة أجا من مستشفى المنصورة الدولي بوصول إسلام ابراهيم الشعراوي، 24 عامًا، عامل، مقيم قرية ميت العامل، دائرة المركز، مصابًا بجرح بالصدر من الخلف بالجهة اليسرى (ادعاء تعدى).

بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص وسؤاله، اتهم زوج والدته البيومي.م.أ، عامل، مقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة (سكين) وإحداث إصابته، لوجود خلافات عائلية بينهما.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات بينهم، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها، ليتحرر المحضر رقم ٢٠٢٠١١٧٣١٤ جنح مركز أجا، وجار العرض على النيابة.

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