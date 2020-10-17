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سياسي

هاني ضاحي يشارك في القرعة العلنية لتخصيص 302 وحدة سكنية للمهندسين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:58 م
المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
محمد جعفر
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حرص المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام لنقابة المهندسين، على المشاركة في افتتاح فعاليات القرعة العلنية لتخصيص 302 وحدة سكنية بـ 6 أكتوبر، والتي تجري اليوم السبت بالنقابة العامة للمهندسين.

ورحب "ضاحي" بالمهندسين المشاركين في القرعة، ووجه للحضور كلمة قصيرة، أكد خلالها على اهتمام النقابة بمشروعات الإسكان.

وقال: "عندما توليت مسئولية نقابة المهندسين، وجدت جميع مشروعات الإسكان بالنقابة تعاني مجموعة مشاكل متراكمة عديدة، فبعضها كان قد تم بناؤه بمخالفات، وبعضها كان متعثر تماما، وبعضها لم يكن قد تم استكماله، وبعضها لم يتم البدء في بنائه أساسا، وحتى المشروعات التي كان قد تم تسليمها للمهندسين كانت تعاني مشكلات بسبب عدم اكتمال المرافق وأمام هذا الواقع تم إعادة تشكيل إدارة الإسكان بالنقابة وتولاها مهندس من ذوي الخبرة الكبيرة والأمانة، وبدأنا نخوض معترك جميع مشكلات إسكان النقابة بدءا من يوليو 2018، وحاليا تمت مواجهة جميع المشكلات، وكل مشروعات إسكان النقابة الحالية نعرضها على المهندسين ونحن مطمئنون تماما، على أنها متميزة وتليق بالمهندسين".

وتابع: "الوحدات التي تطرحها النقابة الآن سواء في 6 أكتوبر أو العبور أو التجمع الخامس تامة التنفيذ، سيتم تسليمها فور التعاقد عليها".

وأكد نقيب المهندسين أن أسعار الوحدات السكنية بمشروعات النقابة أقل من مثيلاتها في الأماكن المجاورة لها، مشيرا إلى أن تلك الوحدات يمتلكها صندوق معاشات نقابة المهندسين.

وتابع: "كل عائد تحققه تلك الوحدات يدخل في حساب صندوق المعاشات، وهو ما يعود بالفائدة على معاشات المهندسين والخدمات المقدمة لهم سواء في الرعاية الصحية أو غيرها، كما أن ذات العائد يدخل أيضا في إقامة مشروعات إسكان جديدة للمهندسين.

ومن جانبه شدد المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة على أن مشروع إسكان النقابة في 6 أكتوبر، والذي يضم 302 وحدة سكنية ومشروع إسكان النقابة في العبور والذي يضم 89 وحدة، ومشروع إسكان النقابة التجمع الخامس والذي يضم 238 وحدة.. كل تلك المشروعات تامة التنفيذ وجاهزة للتسليم فورا.

كانت النقابة العامة للمهندسين قد أجرت اليوم قرعة علنية على 302 وحدة سكنية بإسكان 6 أكتوبر، وكانت لجنة القرعة برئاسة المهندس احمد المصري رئيس لجنة الإسكان ونقيب مهندسي الإسماعيلية، وضمت اللجنة في عضويتها المهندس أحمد حشيش – أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين والمهندس خالد توكل عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة العلاقات العامة، ومقرر لجنة القرعة، والمهندس فاروق الحكيم رئيس لجنة المهندسين الاستشاريين بالنقابة، كما ضمت اللجنة عددا من القانونيين والماليين بالنقابة العامة.

وأوضح المهندس أحمد المصري رئيس لجنة القرعة أن عدد من اشتروا كراسة شروط الوحدات التعاقد على الوحدات السكنية تجاوز 700 مهندس، فيما بلغ عدد المسجلين لدخول القرعة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم 274 مهندسا.

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