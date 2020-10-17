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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ
السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:04 م
السيسى
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بأسماء النواب المعينين فى مجلس الشيوخ، المقرر عقد أولى حلساته غدا الأحد.
وجاء نص القرار الى النحو التالى
الكلمات المفتاحية
مجلس الشيوخ
تعيينات مجلس الشيوخ
الرئيس عبدالفتاح السيسى
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