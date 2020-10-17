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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمنوفية (صور)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:57 م
كلية الحاسبات والذكاء
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
ولاء القاضي
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أناب اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، نائبه محمد موسى، لحضور افتتاح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة السادات، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 نحو التحول الرقمى وتمكين التراسل الإلكترونى وربط الحاضر بالمستقبل بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لمواكبة تطورات العصر واللحاق بالركب العالمي للتطور الاقتصادي.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة محمد رفعت المشرف على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل حفل الافتتاح بعزف السلام الجمهوري أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث أشار نائب المحافظ، خلال كلمته إلى أن هذا الصرح التعليمي يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما أنه يمثل إضافة لهذا التخصص النوعى ونقله نحو تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات ومواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، مضيفًا أن جامعة مدينة السادات تعد سباقة فى تبنّي الرؤى التى تسهم فى تطوير العملية التعليمية بشقيها الأكاديمي والبحثي نحو تطويع التكنولوجيا الحديثة بما يتماشى مع مناهجها وما يتطلبه سوق العمل فى آن واحد.

كما أوضح رئيس جامعة مدينة السادات في كلمته أن الكلية هى إحدى كليات جامعة مدينة السادات، التى تأسست فى أواخر عام 2019، وهى كلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة والدراسة بها باللغة الإنجليزية للارتقاء بمستوى الطلاب، وحرصًا على تخريج أجيال متميزة، لافتًا إلى أن رسالة الكلية الالتزام بإعداد خريج متميز قادر على المنافسة والابتكار، وإنتاج أبحاث علمية وتطبيقية مبتكرة فى مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعى، والمشاركة فى التطوير التكنولوجى لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وقام نائب المحافظ بافتتاح مكتب الشهادات الثبوتية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة محمد رفعت المشرف على الكلية أن هذا المكتب يهدف إلى تقليل تدخل العنصر البشرى فى إصدار الشهادات مع استخراجها طبقًا للمواصفات العالمية، وبناء قاعدة بيانات لدعم متخذى القرار، كما افتتح نائب المحافظ مكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين، ووحدة التخطيط الاستراتيجي، وملعب كلية الطب البيطرى، كما قام بتفقد وحدة شبكة نظم وتكنولوجيا المعلومات التى تسهم بدورها فى تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى المستفيدين بالكليات من طلاب وأعضاء هيئة تدريـس وموظفين، وكذا وحدة نظم المعلومات الإدارية ووحدة الاختبارات الإلكترونية ومركز القياس والتقويم.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

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