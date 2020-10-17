محافظ المنوفية يسلم «كرسي كهربائي» لحالة إنسانية

سلّم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، كرسي كهربائي لأحد الحالات الإنسانية من ناحية سرسنا، مركز ومدينة الشهداء، كما وافق على صرف إعانة مالية عاجلة نظرًا لظروفها.من جانبه، أعرب شعبان محمد عامر، والد المواطنة عن شكره وامتنانه على التعاون الصادق والفعّال وما لمسه من حسن تعاون ودعم محافظ المنوفية، مؤكدًا أن الكرسي يسهل من حركتها ويعينها علي المعيشة.كما أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للحالات الإنسانية ومد يد العون والتفاعل مع مشاكل المواطنين.