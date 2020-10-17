«التضامن» توجه بإنقاذ مُسن بالإسكندرية ونقله لدار الهدايا

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالإسكندرية باتخاذ اللازم نحو مُسن بلا مأوى متواجد بجوار محطة سيدى جابر.على الفور، تحرك الفريق لمكان المسن وتبين أن المسن يدعى ص.ح (71 عامًا)، متواجد أمام رصيف محطة القطار لا يستطيع التحرك من مكانه، بسبب عجز في المفصل الأيمن نتيجة سقوطه على أحد الأرصفة، كما يعاني من خشونة في الرجل اليسرى، وكان يعمل في القاهرة في مصنع ملابس، لكن الأمور ساءت بعد انتشار فيروس كورونا.تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية لنقله لمستشفى الميري والحميات لاتخاذ اللازم من فحوصات وتحاليل، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن بالإسكندرية وإيداعه بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى.