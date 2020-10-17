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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ 357.762

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:03 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى ٣٥٧ ألفا و٧٦٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ٤٣٠١ حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت: أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٢ ألفا و٤٣١ حالة، وذلك عقب تسجيل ٨٤ حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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