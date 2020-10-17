إندونيسيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ 357.762
السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:03 م
أ.ش.أطباعة
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى ٣٥٧ ألفا و٧٦٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ٤٣٠١ حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت: أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٢ ألفا و٤٣١ حالة، وذلك عقب تسجيل ٨٤ حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت: أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٢ ألفا و٤٣١ حالة، وذلك عقب تسجيل ٨٤ حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.