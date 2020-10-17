هونج كونج: 17 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم السبت، عن تسجيل 17 حالة إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5237 حالة.وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانغ شوك-كوان"– في تصريح اليوم: إن جميع حالات الإصابة وافدة من الخارج، وجاءت بواقع 5 ذكور و12 أنثى تتراوح أعمارهم بين 4 و50 عامًا، مشيرة إلى أنهم قادمون من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية.يشار إلى أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة "هونج كونج" يقف عند 105 حالات، فيما لا يزال 125 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 12 مريضًا في حالة حرجة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.