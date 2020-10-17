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مصر

الفريق أول محمد زكى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة «ردع - 2020 » بالذخيرة الحية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:52 م
محمد زكى يشهد تنفيذ
محمد زكى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة
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◄تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
 
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع- 2020" بالذخيرة الحية، والتى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى تستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
 
وبدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كل عناصر تشكيل المعركة، أظهرت المرحلة المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.
 
ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة المركزية العسكرية فى كل الأعمال التى توكل إليهم، ومقدمًا لهم التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصرى وإرادته الصلبة التى لا تعرف المستحيل.
 
وفى نهاية المرحلة، ناقش الفريق أول محمد زكى عددًا من القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة أثناء تنفيذ المهام، وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء سير أعمال القتال، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات لدارسى الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين والتي أجاب عليها مخططو ومنفذو المناورة بالشكل الأمثل ووفقًا لما آلت إليه أحدث الأساليب العلمية فى مسارح العمليات العسكرية العالمية.
 
وأكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كل التخصصات وفرض مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائمًا التزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم ودرعًا قويًا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التى كلفهم بها الشعب.
 
وحضر المرحلة الرئيسية عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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