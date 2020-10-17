انطلاق حكاية «لازم أعيش» لجميلة عوض الأسبوع المقبل

تنطلق أولى حلقات الحكاية الجديدة من مسلسل «إلا أنا»، والتي تحمل عنوان «لازم أعيش»، وتخوض بطولتها الفنانة جميلة عوض يوم السبت من الأسبوع المقبل.وكانت حكاية «لازم أعيش» من المقرر عرضها السبت الماضي، ولكن تم تأجيلها وإعادة عرض حكاية «بنات موسى» لوفاء عامر من نفس المسلسل، وذلك بسبب استكمال تصوير الأولى بوقت كافٍ.«لازم أعيش» من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبوضيف، وهي حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل «إلا أنا».وكانت آخر أعمال جميلة عوض الفنية هي بطولة فيلم «بنات ثانوي»، الذي تم عرضه في يناير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما أشاد به الناقد السينمائي طارق الشناوي، قائلًا إنه "مغامرة خرجت برة صندوق الأعمال السائدة".