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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تخرق حظر الطيران فوق البحر الأسود

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:59 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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اخترقت القوات الجوية التركية، السبت، منطقة حظر الطيران فوق البحر الأسود، خلال إجرائها اختبارات لمنظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، بمسافة 200 ألف قدم.

وقالت صحيفة «أوراسيان تايمز»، إن وزارة الدفاع التركية قد أصدرت بالأمس إخطارات لإخلاء المجال الجوي والبحري قبالة ساحلها على البحر الأسود، كما أصدرت من قبل إنذارا ملاحيا «نافتكس» مع بدئها تدريبات عسكرية قتالية أمس الجمعة، والتي تستمر حتى نهاية اليوم السبت، وفقا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن صواريخ S-400 هي المنظومة الدفاعية الجوية الوحيدة القادرة على كشف تكنيك التخفي لمقاتلات الجيل الخامس وإسقاطها، وهذا هو السبب الرئيسي وراء حرمان واشنطن لأنقرة من الطائرات المقاتلة F-35 في يوليو الماضي، لما تمثله من خطر على أنظمة دفاع حلف الناتو.

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