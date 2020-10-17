الأردن يدين حادث باريس الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، العمل الإرهابي الذي وقع في باريس أمس الجمعة وأسفر عن مقتل احد الأشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إدانة واستنكار المملكة لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، وتزعزع الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.ودعا الفايز إلى احترام المعتقدات الدينية والابتعاد عن استهدافها أو الإساءة للرموز الدينية ونبذ خطابات الكراهية وإثارة الفتن.