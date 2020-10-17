أحمد صلاح حسني حائر في اسم مسلسله الجديد

انطلق تصوير مسلسل الفنان أحمد صلاح حسني الجديد الأسبوع الماضي، والمقرر أن يخوض به المنافسة الدرامية الشتوية المقبلة.وقال مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن صناع المسلسل لم يستقروا على اسم محدد له، مشيرًا إلا أنهم حائرين في وضع اسم نهائي له، وكان قد أعلن عن عدة أسماء من ضمنها "جنون العشق وواقع افتراضي" إلا أنهم لم يحددوا الاسم النهائي للمسلسل حتى الآن، مؤكدًا أن المؤلف محمد عبد المعطي ما زال في مرحلة كتابة السيناريو بالتزامن مع تصويره، وأنهى ما يقرب من نصف الحلقات المكونة من 45 حلقة.وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، ويعد البطولة المطلقة الثانية لـ أحمد صلاح حسني في عالم الدراما، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويقوم ببطولته بجانب أحمد صلاح حسني كل من إيمان العاصي، وإيناس كامل، وعماد رشاد، وإسلام جمال وإخراج أحمد سمير فرج.