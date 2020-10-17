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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بطولة حمو بيكا.. بدء تصوير مسلسل «ملوخية بالتريند» نوفمبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:45 م
حمو بيكا
حمو بيكا
أ.ش.أ
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يبدأ المخرج بلال العربي، مطلع الشهر المقبل تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "ملوخية بالتريند"، بطولة المطرب حمو بيكا وعلاء زينهم، العربي كركور، حسن عبد الفتاح، محمود حسان، شمس نبيل.

وقال العربي -في تصريحات له - إنه أوشك على الانتهاء من معاينة جميع أماكن التصوير استعدادا لبدء عملية التصوير مطلع شهر نوفمبر المقبل، مضيفا أن قصة المسلسل تدور حول اثنين من الفلاحين هما صابر ومهند يقرران السفر إلى الإسكندرية للعمل، ولكنهما يجدان صعوبة في التأقلم مع أجواء المدينة، ويتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية.

وأشار العربي إلى أن المسلسل فكرة محمود حسان، وسيناريو وحوار يوسف بسيوني ومصطفى عبداللاه، ومن إنتاج ML Music وVIP Bika.

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