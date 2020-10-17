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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«بلبس براحتي».. سر تصدر رانيا يوسف تريند جوجل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:42 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
نوران إمام
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لطالما كانت الفنانة رانيا يوسف مثيرة للجدل خاصة في تصريحاتها، فضلًا عن تصدرها الترند بسبب صورها الجريئة التي لا تتماشى مع ثقافة الشعب المصري وكونها شخصية مشهورة مما يدفع العديد من الناس لانتقادها وكان آخر تصريح دفع رانيا يوسف لتصدر الترند هو "كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي عشان نتشاقى ونلعب، الولد الشقي أحمد رمزي، لكن رشدي أباظة مليش فيه أوي".

مما دفع الجمهور على الهجوم عليها بسبب تصريحاتها مما أدى لتصدرها الترند، كما عبرت عن رغبتها في الرجوع للماضي حيث كانت ترتدي النساء ما يرغبن به قائلة:" أنا خُلقت حُرة، وأرتدي ما يحلو لي من الملابس".

وتابعت حديثها خلال برنامج "3 ستات" قائلة: "طول الوقت بيتبصلي من بره، بيحكموا عليّا من لبسي مع إني طول عمري من قبل ما أدخل الوسط الفني وأنا بلبس على راحتى ومحدش كان بيقولي ده قصير ولا مفتوح، اللبس حرية شخصية ومحدش له دخل بيها خالص، ومش من حق حد يدخل ويقولي ألبس إيه وملبسش إيه إحنا كلنا كنا في مصر بنلبس على راحتنا لحد فترة زمنية معينة، وبعد كده حصل تدخلات خارجية غيّرت مفهومنا عن اللبس، والشغل الكتير بيُفقد المرأة كل أنوثتها، بصحى في أوقات من النوم أحس إن صوتي قلب راجل من كتر ما بزعق".

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