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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعتزم بناء سياج حدودي جديد عند الحدود مع تركيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:46 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
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تعمل اليونان على توسيع سياجها الحدودي على طول نهر إيفروس المعروف بالتركية باسم ميريك على الحدود مع تركيا.

وقال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عبر التليفزيون الرسمي بعد تفقد سير العمل في المشروع، إن البناء ضروري "حتى يشعر المواطنون اليونانيون بالأمان".

وهددت أنقرة مرارًا بالسماح لآلاف من المهاجرين بالعبور من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان الدولة العضو في التكتل.

وإلى شمال النهر الحدودي عند معبر كاستانيس- كابيكول، يوجد بالفعل سياج يبلغ طوله 11 كيلومترًا تقريبًا.

وتبني أثينا حاليًا ثلاثة سياجات جديدة على ثلاثة قطاعات من المسار الجنوبي للنهر بطول نحو 27 كيلومترًا.

وتأججت أزمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن النهر في فبراير الماضي، وكانت أنقرة قد أعلنت آنذاك أن الحدود مع الاتحاد الأوروبية مفتوحة، ثم تدفق الآلاف من المهاجرين انطلاقا من تركيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن تركيا تستغل محنة المهاجرين، وأرسلت مسئولين إضافيين من وكالة حماية الحدود الأوروبي فرونتكس إلى المنطقة.

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