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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
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د. محمد الباز
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صلاح يصل للهدف رقم 100 مع ليفربول
السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:35 م
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وصل نجمنا المصري محمد صلاح، إلى 100 هدف مع فريقه ليفربول الإنجليزي في مختلف البطولات عندما سجل اليوم السبت أمام إيفرتون.
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