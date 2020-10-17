بوتين بحث هاتفيًا مع ولي عهد السعودية جهود مكافحة كورونا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث اليوم السبت، هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسألة مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة "نوفوستي".وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، إن مركز جامالي سجل اللقاح الروسي الثاني، وإن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.وأعلن بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، أن "مركز مدينة نوفوسيبيرسك فيكتور" سجل، اليوم، اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا، ويدعى "إيبي فاك كورونا".وأضاف: "على حد علمي، لدينا لقاح ثالث من تطوير مركز تشوماكوف التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في طريقه للتسجيل".