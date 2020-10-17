أسقف دشنا يترأس صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية مارجرجس بدشنا

ترأس الأنبا تكلا، أسقف دشنا، صلاة القداس الإلهي بكاتدرئية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا.وشاركه في صلاة القداس الإلهي عدد من الكهنة إلى جانب الشعب القبطي، فيما اتخذت الإيبارشية الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.