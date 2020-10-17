كيفية الوقاية من نزلات البرد والسارس

أوضح أخصائي المناعة، فلاديسلاف زيمشوجوف، كيفية تحسين الصحة حتى لا نصاب بنزلات البرد والسارس في الطقس البارد.وقال لقناة "إن إس إن" الروسية: "لست بحاجة لتناول أي شيء أو شربه عن قصد، والشيء الرئيسي هو عدم تناول وجبة دسمة، أفضل شيء هو الاستحمام المتباين، من الضروري البدء بالحد الأدنى من فرق درجات الحرارة والوصول خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إلى الحد الأقصى من الماء الساخن والبارد ثلاث مرات في الصباح، وبعد ذلك سيكون هناك استعداد جيد للغاية لدرجات الحرارة القصوى في الشارع".وأشار إلى أنه من المهم أيضًا ارتداء الملابس المناسبة للطقس، ولا يقوم السائقون بإيقاف تشغيل أجهزة التكييف والتهوية، ويستمرون في ارتداء الأقنعة الواقية.وأضاف "أنها تحمي ليس فقط من فيروس كورونا، ولكن أيضًا من الأنفلونزا ونزلات البرد وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الإصابة، لا سيما في المدن الكبيرة حيث يوجد العديد من الناس على اتصال، لم يفت الأوان بعد للحصول على لقاح ضد الأنفلونزا، وبعد ذلك، سيكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا".