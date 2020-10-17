15392 إجمالى الإصابات بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي إلى 15392 إصابة مؤكدة.وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه وبعد إجراء 982 فحصا تم تسجيل 24 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وأضاف المصدر أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل تعافي 52 مصابا، وأن إجمالي الشفاء وصل إلى 13756 مصابا ووصل إجمالي الوفيات إلى 317 شخصا في حين يتابع 1318 مصابا علاجهم في المستشفيات.