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مصر

مدبولى يتفقد أعمال تطوير «عين الصيرة».. ويكلف بدهان واجهات العمارات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:35 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال جولتهم اليوم بمنطقة عين الصيرة، أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التزام المهندسين والعمال في مختلف مواقع العمل بمشروع التطوير بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، ولاسيما خلال هذه المرحلة، تفاديا لزيادة معدلات الإصابة به، وحفاظا على أرواحهم.

وكلف رئيس الوزراء خلال تفقد الموقع بدهان واجهات جميع العمارات المحيطة بمنطقة بحيرة عين الصيرة، والمتحف القومي للحضارة، وسرعة إتمام ذلك، قبل الموعد المقرر للانتهاء من أعمال التطوير في بحيرة عين الصيرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة تقام على مساحة 265 ألف م، أي ما يقرب من 63 فدانًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 280 مليون جنيه، ويتضمن المشروع إقامة مسرح مكشوف، و4 مطاعم، ومناطق خضراء ومتنزهات، وأماكن ترفيهية، وممرات للمشاة ومناطق للجلوس بطول 2.5 كم، وكافيهات وكافتيريات، وتنفيذ 5 نوافير ملونة، وبحيرة المياه الكبريتية، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، والتي تضفي مظهرا جماليًا على أرجاء المنطقة.

كما تتضمن مكونات المشروع تنفيذ خزانات للمياه وأخرى لإطفاء الحرائق سعة 850 م3 مياه، وثالثة لري المزروعات والمناطق المفتوحة سعة 1000 م3 مياه، وشبكة ري للمناطق الخضراء طول 6 آلاف متر، وشبكة صرف صحي للمشروع طول 1200 متر، ومحطة لمعالجة وتنقية مياه البحيرة، وشبكة صرف مغطى للمياه الجوفية بطول 450 مترا، ومحطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء قدرة 3 ميجاوات.

كما استعرض الوزير موقف أعمال اللاندسكيب والإنشاءات وأعمال النوافير، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، وتم توريد مكونات النوافير وتجميعها وجار الانتهاء من أعمال زراعة النجيلة، والنخيل، والأشجار، شاملة شبكة الري بالرش والتنقيط، كما تم توريد وتركيب أعمال الرخام بنسبة 100 %، وتم تركيب الكوبري الحديد للجزيرة، وكذا تركيب الأرضيات الخشبية، وتم صب السور وصب أرضية ساحة الشاي وتركيب البرجولة الخاصة بالساحة، والبرجولة الخاصة بالجزيرة.

وحول الموقف التنفيذي الحالي ومعدلات التنفيذ التي تتم بناء على البرنامج الزمني لمشروع التطوير، أكد وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من أعمال الخوازيق بنسبة 100% للمطعم الجنوبي، وكذلك أحد المطاعم الشمالية، وجار العمل للانتهاء من أعمال الخوازيق للمطعم الشمالي الثاني، مشيرا في الوقت نفسه إلى انتهاء أعمال الخوازيق لكل من خزان المياه والحريق وخزان الري.

كما تفقد رئيس الوزراء ما يتم من أعمال تنسيق للموقع العام للمشروع، حيث أوضح وزير الإسكان أن معدل تنفيذ التسويات والإحلال بلغت نسبته 60%، مشيرا إلى أنه جار أيضا تنفيذ الأعمال الزراعية للموقع، والتي تتضمن أعمال زراعة النخيل، والأشجار، وأعمال زراعة مغطيات التربة، إلى جانب زراعة النجيلة، كما تتم في الوقت نفسه أعمال تنفيذ مشايات المشروع، وبلغت نسبة تنفيذ المشايات الرئيسة 60%، بينما بلغت نسبة تنفيذ المشايات الفرعية 70%.

إلى جانب ذلك، اطلع رئيس الوزراء على الأعمال التنفيذية للجزيرة الاستوائية بالمشروع، وكوبري الجزيرة، وساحة الشاي، وأوضح وزير الإسكان أن العمل جار لصب المشايات في الجزيرة، إلى جانب أعمال جرانيت السلالم، وتركيب واختبار الحريق بالجزيرة، ويتم في الوقت نفسه تنفيذ أعمال الصرف والتغذية بالمياه وتوريد وتركيب جرانيت الأرضيات للجزيرة، إضافة لما يتم تنفيذه بشأن برجولة الجزيرة وأعمال النجيلة، وفيما يتعلق بكوبري الجزيرة الاستوائية، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تركيب الهيكل المعدني للكوبري، وجار استكمال الكمرات الفرعية، كما أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مجموعات من النوافير، وتتبقى مجموعتان.

وناقش رئيس الوزراء وزير الإسكان والمسئولين حول أعمال التوريدات بالموقع والخاصة بمواسير الكهرباء والمياه، حيث نوه الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي توريد مواسير الصرف والمياه وشبكة الري بأقطار مختلفة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتوقيتات البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة.

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