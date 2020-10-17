مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في واحة الفرافرة

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.وتبين وفاة شريف غازي علي، 48 عامًا، مقيم بمركز الفرافرة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب صعق كهربي، وجرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي، ووصل إليها جثة هامدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادي، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.