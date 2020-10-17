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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق «مصر جميلة» في الأقصر بمشاركة 70 شابا وفتاة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:01 م
مبادرة مصر الجميلة
مبادرة مصر الجميلة
هدى الأمير
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أطلقت بمدينة البياضة في محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "مصر الجميلة"، في إطار احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور حفني بركات، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ورئيس مدينة البياضية اللواء محمد الصحصاح، وسط مشاركة 70 شابا وفتاة من متطوعي جمعيات الكشافة والمرشدات وأعضاء صفحة مراكز شباب مصر.

وتتضمن المبادرة نظافة عامة ورفع المخلفات والقمامة، وزراعة عدد من الأشجار، وتعقيم وتطهير عدد من المناطق مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمنطقة مستشفى إيزيس البياضية قديمًا.

ويهدف المشروع لحث الشباب والفتيات على التعاون وغرس قيمة النظافة والمحافظة على السلوك الحضاري في نفوس الشباب.

في ذات السياق، رحب حفني بركات بالشباب المشارك والمتطوعين، مؤكدًا أهمية دور الشباب في هذه المرحلة من بناء المجتمع الذي يحلم به كل مصري في إطار تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، التي تسخر جميع إمكانياتها من أجل رفعة الدولة المصرية، كما أثنى على دور مدينة البياضية المنظم فى تنفيذ المشروع، موضحًا بأنها مساهمة فعالة في بناء المجتمع.

وحث رئيس مدينة البياضية الشباب على دوام نشاط العمل التطوعي، لما له من أهمية تساهمُ في المُحافظةِ على تطوّر المُجتمع، وفي زيادة قدرتهم على التّواصل الفعّال مع الأفراد الآخرين.

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