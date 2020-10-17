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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: خطط احترازية لمواجهة كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:14 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها اللجنة الاحترازية بالجامعة برئاسة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والتطهير والتعقيم اليومى للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وكل الأسطح والأثاث، للحفاظ على سلامة وصحة 103 آلاف و761 طالبًا وطالبة بالجامعة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بكليات الجامعة فى أول أيام العام الجامعي الجديد، للاطمئنان على طلاب الجامعة وانتظام سير العملية التعليمية بالكليات، والتى رافقه خلالها الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أنه تم تطبيق منظومة التعليم الهجين بدءًا من الفصل الدراسي الأول لهذا العام، من خلال دمج منظومة التعليم التقليدي داخل القاعات الدراسية، مع التعلم عن بعد "أون لاين" من خلال التعليم الهجين، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور عماد عتمان إنه تم تدشين عدد من المنصات الإلكترونية لتطبيق منظومة التعليم الهجين، حيث تم إنشاء رابط إلكتروني لكل عضو هيئة تدريس لرفع المقررات الدراسية إلكترونيًا سواء في صورة فيديوهات تعليمية أو بث حي وفقًا للجداول الدراسية، وتم ربط هذه المنصات بقواعد بيانات الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على استخدام المنصات التعليمية الرقمية والشاشات الذكية التي تم تزويد الكليات بها وطرق تسجيل التجارب والتدريبات العملية في صورة فيديوهات وبثها للطلاب من خلال المنصات التعليمية، وتفعيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية الخاصة بالمعامل الافتراضية والمحاكاة.

وأضاف أنه تم تعزيز قدرات البنية التحتية الإلكترونية والمعرفية بالشكل الذي يسمح بالدخول المتزامن لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب واستيعاب الكثافات العددية، بالإضافة إلى إتمام التعاقد من خلال بروتوكول المجلس الأعلى للجامعات مع المصرية للاتصالات لزيادة سعة الشبكة وسرعة الإنترنت بالجامعة، وكذلك ربط إدارة الجامعة وكليات التربية والتجارة والتربية النوعية بخطوط ألياف ضوئية.

وشملت الزيارة كليات التربية الرياضية والآداب والزراعة والهندسة والحقوق والتجارة.

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