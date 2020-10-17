النجم Akon بطل فيلم موسيقي عربي من إنتاج أنس الدبساوي

يستعد مطرب الراب الشهير «Akon» للمشاركة في فيلم موسيقي عربي سيكون من بطولته، خلال الفترة المقبلة.وتعاقد المنتج ورجل الأعمال الشهير أنس الدبساوي مع المطرب Akon للمشاركة في بطولة فيلم "ميوزيكال"، سيشارك فيه أيضا الفنان الكوميدي السعودي ناصر القصبي، ومجموعة من أبرز النجوم.ومن المنتظر أن يشارك في العمل مجموعة من النجوم والفنانين العرب، وتحديدا من مصر، وسيتم الإعلان قريبا عن أبطال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.ولد «إيكون» في 16 أبريل عام 1973، في سانت لويس، ميزوري، في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه عاش في داكار إلى أن وصل عمره للسابعة، وتنقل بين السنغال وأمريكا حتى وصل لعمر الـ15 سنة، وانتقل بشكل دائم إلى ولاية نيو جيرسي تحديدًا مدينة جيرسي سيتي.