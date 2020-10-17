الأجهزة الأمنية تفحص فيديو لطفل يقود جرارًا بمقطورة في الزقازيق

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فيديو متداولًا على موقع التواصل الاجتماعي يُظهر طفلا لا يتجاوز عمره 10 سنوات يقود جرارا بمقطورة بناحية منطقة التجنيد بحي الزراعة، دائرة مركز الزقازيق، ما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.وقالت مصادر أمنية إنه جارٍ تحديد صاحب الجرار وأهلية الطفل لتقديمهما لجهات التحقيق باتهامات تتعلق بمخالفة قانون المرور، وتعريض حياة الطفل قائد الجرار والمواطنين للخطر.