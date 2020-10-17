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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

في لقاء تنظيمي.. «الشعب الجمهوري» يبحث دعم مرشحيه ببني سويف

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:10 م
حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
أشرف لاشين
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عقد أحمد الألفي أمين التنظيم بحزب الشعب الجمهوري، لقاء تنظيمًا لأمانة الحزب في محافظة بني سويف، حضره الدكتور جاب الله سيد أحمد القائم بأعمال أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور طارق الوكيل أمين التنظيم بالمحافظة، وكل من شريف هلال وعبد الحميد عاطف أعضاء الأمانة المركزية للتنظيم بالحزب، وعدد من أعضاء أمانة المحافظة، وتناول اللقاء خطة دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر.

ومن جانبه قال أحمد الألفي أمين تنظيم الحزب، إن الشعب الجمهوري كيان كبير، يعمل وفق لوائح داخلية وقواعد عمل تنظيمية لا مجال لكسرها، ومن تسول له نفسه ذلك يتم فورًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية تجاهه، مشيرًا إلى أن الحزب له تواجد كبير في محافظة بني سويف سواء عن طريق قواعده الشعبية أو الأمانة الجيدة الجاري استكمال تشكيلها، أو حتى عن طريق التمثيل النيابي، فنائب رئيس الحزب وممثله في مجلس الشيوخ ينتمي إلى محافظة بني سويف.

وتابع قائلًا إن الحزب وقياداته وشبابه لا يعملون إلا لصالح الوطن ورفعة الحزب وتقدمه دائمًا، ولا مجال أبداَ لتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة، موضحًا أن محاولة بعض الشخصيات تشويه الحزب بأي الطرق الملتوية سيتم حيالها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للحزب حقه الأدبي والقانوني تجاه هؤلاء المغرضين.

وتناول «الألفي» في كلمته مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بخطة دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية، وضرورة التكاتف من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشدداَ على التزام الحزب تجاه دعم الائتلاف الوطني والقائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب 2020.

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