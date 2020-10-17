«بلدنا تتغير».. مشروعات في 2020 غيّرت شكل مصر

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة لتنفيذ عدد من المشروعات استطاعت أن تغير "شكل مصر"، تنوعت بين السكنية والكباري والمدن الجديدة، تساعد بشكل كبير في خطة "مصر 2030" والنقلة الحضارية التي تعتبر السياسة الرئيسية للحكومة بتوجيهات الرئيس، وساعدت هذه المشاريع في أن تصبح لدينا "بلدا جديدا" يتمتع بالمظهر الجمالي الذي تم إفساده على مدار سنوات.

مأوى صيادين دمياط

- مأوى صيادين دمياط



نجحت الدولة في القضاء على أخطر منطقة عشوائية في رأس البر، وهي قرية الصيادين بمنطقة الجربى، وتمكنت من إزالة العشش والمخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية إلى 12 عمارة سكنية بإجمالي 220 وحدة سكنية، كل وحدة مساحتها 70 مترا مربعا، وتحولت منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط إلى بقعة مضيئة ومكان جيد للاستمتاع بجودة الحياة بعد سنوات من غرقها فى مستنقع العشوائيات. نجحت الدولة في القضاء على أخطر منطقة عشوائية في رأس البر، وهي قرية الصيادين بمنطقة الجربى، وتمكنت من إزالة العشش والمخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية إلى 12 عمارة سكنية بإجمالي 220 وحدة سكنية، كل وحدة مساحتها 70 مترا مربعا، وتحولت منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط إلى بقعة مضيئة ومكان جيد للاستمتاع بجودة الحياة بعد سنوات من غرقها فى مستنقع العشوائيات.

مشروع الجلالة

- مشروع الجلالة



يعتبر جبل الجلالة مشروع من أضخم المشروعات المصرية التي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو واحد من بين أكثر من 253 مشروعا قوميا حول محافظات جمهورية مصر.



يتضمن المشروع مدينة الجلالة ومنتجع الجلالة العين السخنة الذي يطل على خليج السويس وجامعة الجلالة، أخيرًا طريق السخنة-الزعفرانة الذي يشق جبل الجلالة ليكن بذلك مشروعا متكاملا وتنمويا يحمل قيمة ثرية مستوحاة من منطقة الجلالة التي يعرف عنها التمييز الجغرافي والطبيعة الخلابة، ويقع مشروع الجلالة بالعين السخنة عند هضبة الجلالة، بدايةً من طريق القاهرةالعين السخنة ويتصاعد إلى قمة الهضبة في منطقة وادي حجول بارتفاع 770 متر. يعتبر جبل الجلالة مشروع من أضخم المشروعات المصرية التي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو واحد من بين أكثر من 253 مشروعا قوميا حول محافظات جمهورية مصر.يتضمن المشروع مدينة الجلالة ومنتجع الجلالة العين السخنة الذي يطل على خليج السويس وجامعة الجلالة، أخيرًا طريق السخنة-الزعفرانة الذي يشق جبل الجلالة ليكن بذلك مشروعا متكاملا وتنمويا يحمل قيمة ثرية مستوحاة من منطقة الجلالة التي يعرف عنها التمييز الجغرافي والطبيعة الخلابة، ويقع مشروع الجلالة بالعين السخنة عند هضبة الجلالة، بدايةً من طريق القاهرةالعين السخنة ويتصاعد إلى قمة الهضبة في منطقة وادي حجول بارتفاع 770 متر.

عشوائيات البحر الأحمر

- عشوائيات البحر الأحمر



انتشرت العشوائيات في عدة مناطق بالبحر الأحمر "الغردقة ـ سفاجا ـ حلايب وشلاتين"، نتيجة لعقود من الإهمال والتراخي، وجاءت الإرادة السياسية الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على هذه العشوائيات واستبدالها بمناطق سكنية آمنة، لا سيما وأن هناك مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن الآدمي.



وتم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لاستبدال هذه الأماكن، ووصلت تكلفة تطوير البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة بمدينة الغردقة، حيث تم إنشاء 30 عمارة سكنية بها 600 وحدة، و250 بيتًا ملحق به فناء بإجمالي 850 وحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 230 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 185 مليون جنيه منها. انتشرت العشوائيات في عدة مناطق بالبحر الأحمر "الغردقة ـ سفاجا ـ حلايب وشلاتين"، نتيجة لعقود من الإهمال والتراخي، وجاءت الإرادة السياسية الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على هذه العشوائيات واستبدالها بمناطق سكنية آمنة، لا سيما وأن هناك مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن الآدمي.وتم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لاستبدال هذه الأماكن، ووصلت تكلفة تطوير البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة بمدينة الغردقة، حيث تم إنشاء 30 عمارة سكنية بها 600 وحدة، و250 بيتًا ملحق به فناء بإجمالي 850 وحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 230 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 185 مليون جنيه منها.

بحيرة المنزلة

- بحيرة المنزلة



تشهد منطقة بحيرة المنزلة "التطوير الأضخم" في تاريخها، ضمن المشروع القومي لاستعادة أمجاد بحيرات مصر بتكلفة 6 مليارات دولار، حيث أن الإهمال بالبحيرة أدى إلي تقلص مساحتها من 750 ألف فدان عام 1918 إلى 150 ألف فدان فقط عام 2016. تشهد منطقة بحيرة المنزلة "التطوير الأضخم" في تاريخها، ضمن المشروع القومي لاستعادة أمجاد بحيرات مصر بتكلفة 6 مليارات دولار، حيث أن الإهمال بالبحيرة أدى إلي تقلص مساحتها من 750 ألف فدان عام 1918 إلى 150 ألف فدان فقط عام 2016.

الأسمرات

- حي الأسمرات



سعت الدولة جاهدة إلى توفير الحياة الكريمة لسكان العشوائيات بنقلهم إلى حي الأسمرات، والذي شهد تطويره عدة مراحل تضمنت مشروعات متكاملة الخدمات، حيث تضم المرحلة الثالثة فقط من تطوير الحي تشييد 7300 وحدة سكنية على الأقل، تتضمن تصميم مختلف للعمارات المشيدة هناك، بعدها كانت منطقة عشوائية وغير آدمية. سعت الدولة جاهدة إلى توفير الحياة الكريمة لسكان العشوائيات بنقلهم إلى حي الأسمرات، والذي شهد تطويره عدة مراحل تضمنت مشروعات متكاملة الخدمات، حيث تضم المرحلة الثالثة فقط من تطوير الحي تشييد 7300 وحدة سكنية على الأقل، تتضمن تصميم مختلف للعمارات المشيدة هناك، بعدها كانت منطقة عشوائية وغير آدمية.

الرويسات

- الرويسات بشرم الشيخ



بعد أن كانت الرويسات منطقة خطرة، ولا تبعد عن مدينة شرم الشيخ سوى عدة كيلو مترات "تحفة معمارية" ومساكن منظمة تنعم بجميع المرافق والخدمات، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن كانوا يعيشون في عشش صفيح ومساكن في أماكن خطرة علاوة على تسليم قطع من الأراضي مرفقة ويتضمن التطوير إنشاء 70 عمارة سكنية توفر 1120 وحدة سكنية لأهالي مناطق الرويسات، على مرحلتين للمشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه. بعد أن كانت الرويسات منطقة خطرة، ولا تبعد عن مدينة شرم الشيخ سوى عدة كيلو مترات "تحفة معمارية" ومساكن منظمة تنعم بجميع المرافق والخدمات، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن كانوا يعيشون في عشش صفيح ومساكن في أماكن خطرة علاوة على تسليم قطع من الأراضي مرفقة ويتضمن التطوير إنشاء 70 عمارة سكنية توفر 1120 وحدة سكنية لأهالي مناطق الرويسات، على مرحلتين للمشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه.

مجمع الرخام

- مجمع الرخام والجرانيت



أنشئ مجمع الرخام والجرانيت ببني سويف على مساحة 200 ألف متر مربع ويشتمل على 5 مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت، بالإضافة إلى مصنع للتشغيلات الفنية، ومنطقة إدارية تضم مناطق القيادة والسيطرة، ومكاتب فنية وإدارية وقاعات التدريب والمؤتمرات، وثلاث عمارات سكنية للعاملين تتسع لـ780 فرد بالإضافة إلى مناطق ترفيهية وملاعب ومسطحات خضراء وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع المجمع 3.6 مليون متر مسطح من الرخام والجرانيت سنويًا وقد أتاح المجمع 750 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات والمستويات التأهيل العلمي و2000 فرصة عمل غير مباشرة. أنشئ مجمع الرخام والجرانيت ببني سويف على مساحة 200 ألف متر مربع ويشتمل على 5 مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت، بالإضافة إلى مصنع للتشغيلات الفنية، ومنطقة إدارية تضم مناطق القيادة والسيطرة، ومكاتب فنية وإدارية وقاعات التدريب والمؤتمرات، وثلاث عمارات سكنية للعاملين تتسع لـ780 فرد بالإضافة إلى مناطق ترفيهية وملاعب ومسطحات خضراء وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع المجمع 3.6 مليون متر مسطح من الرخام والجرانيت سنويًا وقد أتاح المجمع 750 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات والمستويات التأهيل العلمي و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

بحيرة كينج مريوط

- بحيرة كينج مريوط



بدأت محافظة الإسكندرية، في تنفيذ أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير بحيرة الكينج مريوط، ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية، وحصلت البحيرة على نصيبها من الاهتمام الضخم بها وتنميتها، ووصل حجم المياه فيها بعد المشروع إلى 5 ملايين متر مكعب، وتم تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالبحيرة، وكذلك تم وقف التعديات على البحيرة، وكل ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة. بدأت محافظة الإسكندرية، في تنفيذ أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير بحيرة الكينج مريوط، ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية، وحصلت البحيرة على نصيبها من الاهتمام الضخم بها وتنميتها، ووصل حجم المياه فيها بعد المشروع إلى 5 ملايين متر مكعب، وتم تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالبحيرة، وكذلك تم وقف التعديات على البحيرة، وكل ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة.

ترعة المحمودية

- ترعة المحمودية



استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مروري ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو مترًا، بدءًا من تقاطع الكوبري الدولي الساحلي بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غربًا. استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مروري ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو مترًا، بدءًا من تقاطع الكوبري الدولي الساحلي بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غربًا.

شبكة الطرق القومية

- شبكة الطرق القومية



شهد قطاع الطرق خلال الـ6 سنوات الماضية طفرة غير عادية شملت إنشاء شبكة طرق جديدة بأطوال 7000 كيلومتر، فقد تخطى فكرة إنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لمواجهة التكدسات المرورية وحوادث الطرق، وتحسين مستوى الخدمة على الطرق، إنما تضمن إنشاء شبكة ضخمة من شرايين التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية. شهد قطاع الطرق خلال الـ6 سنوات الماضية طفرة غير عادية شملت إنشاء شبكة طرق جديدة بأطوال 7000 كيلومتر، فقد تخطى فكرة إنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لمواجهة التكدسات المرورية وحوادث الطرق، وتحسين مستوى الخدمة على الطرق، إنما تضمن إنشاء شبكة ضخمة من شرايين التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.

مصنع أبوزعبل

- مصنع أبوزعبل



في فبراير 2020، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع 300 الحربي بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف. في فبراير 2020، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع 300 الحربي بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

مدينة العلمين