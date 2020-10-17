رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:53 م
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
طباعة
قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بكوفيد-19.

وذكرت اللجنة، في تقريرها، أنه تم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

وأضافت أن حالة واحدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شانغهاي، بيد أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

ومن بين الحالات الجديدة الوافدة من الخارج، تم تسجيل خمس حالات في شانغهاي، وأربع حالات في تيانجين، وحالتين في قوانغدونغ، إضافة إلى حالة واحدة في كل من سيتشوان وشنشي، حسب اللجنة.

وفي يوم الجمعة، خرج 7 مرضى مصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني.

وحتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85659 حالة، حيث لا يزال 259 مريضا يتلقون العلاج الطبي وخمسة منهم في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 80766 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني، حسبما ذكرت اللجنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

الصور

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

image description

مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

image description

محافظ دمياط تزور معرض تراثنا

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

أول يوم مدارس

الأكثر قراءة

وفاة والدة الشهيد أحمد منسى.. ودفنها بجواره فى العاشر من رمضان

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى

في شحنة موز.. أستراليا تضبط مخدرات بـ248 مليون دولار

أيام زمان

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

أمسية عن «الحريات الدينية والفنون بين السينما والمسرح» بالأعلى للثقافة

مروان علي حول منع مسرحية كردية بإسطنبول: تركيا تشدد الخناق على الأكراد

رئيس اتحاد كتاب مصر يواصل تضييق الخناق على معارضيه بتحويلهم للتحقيق

سارة السهيل: حبى للأطفال ذلل الصعاب فى طريقى للكتابة عنهم