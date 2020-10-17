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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة مطروح يتفقد الكليات مع بدء العام الدراسي الجديد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:27 م
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم السبت، مع بداية العام الدراسي الجديد، كليات الزراعة الصحراوية والبيئية، التمريض، السياحة والفنادق، لمتابعة سير العملية التعليمية، للتأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من قياس درجة حرارة للطلاب عند دخولهم من البوابات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد بين الطلاب في المدرجات، ومنع التجمعات.

وتابع الدكتور مصطفى النجار، تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتطهير القاعات والمعامل وتعقيمها، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد العمداء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة منذ اليوم الأول للدراسة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات والقائمين على العملية التعليمية على الجهد المبذول للإعداد للعام الجامعي الجديد، ودعاهم لتيسير كافة السبل وتذليل كافة المعوقات أمام أبنائنا الطلاب بما يساهم في النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالجامعة ككل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق في دراستهم الجامعية.

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