جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة أعمال التطوير بالعجمى
السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:37 م
هبه عويضهطباعة
أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير ومعدلاتها بمنطقة الدخيلة الشمعدان بنطاق حي العجمي، وذلك بعد إطلاقه إشارة البدء في تطويرها أبريل الماضي تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ٧ مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة ٨١١ مليون جنيه.
واستمع المحافظ إلى أهالي منطقة الدخيلة ومدى رضاهم عن أعمال التطوير التي تتم، حيث أشاد المواطنون بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمات، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بعمل عدد من المطبات بالشارع للحفاظ على سلامة أولادهم.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة، ورفع جميع الإشغالات أو مخلفات ناتجة عن أعمال التطوير أولًا بأول.
يذكر أن المحافظ أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة الدخيلة بالعجمي، بتكلفة تقدر بـ٨٦ مليون جنيه ومدة تنفيذ ١٢ شهرًا، وتضم الأعمال: تطوير شبكة الإنارة بتكلفة ٨٫٣ مليون جنية من خلال تركيب ١١٧٠ ذراعًا و١٥٠ عامود إنارة، ثم تطوير الطرق بتكلفة ٧٧ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٢٥٦ شارعًا بالمنطقة، وتدعيم شبكة الشنايش بالمنطقة بتركيب ٨٠٠ شنيشة أمطار جديدة.
واستمع المحافظ إلى أهالي منطقة الدخيلة ومدى رضاهم عن أعمال التطوير التي تتم، حيث أشاد المواطنون بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمات، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بعمل عدد من المطبات بالشارع للحفاظ على سلامة أولادهم.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة، ورفع جميع الإشغالات أو مخلفات ناتجة عن أعمال التطوير أولًا بأول.
يذكر أن المحافظ أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة الدخيلة بالعجمي، بتكلفة تقدر بـ٨٦ مليون جنيه ومدة تنفيذ ١٢ شهرًا، وتضم الأعمال: تطوير شبكة الإنارة بتكلفة ٨٫٣ مليون جنية من خلال تركيب ١١٧٠ ذراعًا و١٥٠ عامود إنارة، ثم تطوير الطرق بتكلفة ٧٧ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٢٥٦ شارعًا بالمنطقة، وتدعيم شبكة الشنايش بالمنطقة بتركيب ٨٠٠ شنيشة أمطار جديدة.