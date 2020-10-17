جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة أعمال التطوير بالعجمى

واستمع المحافظ إلى أهالي منطقة الدخيلة ومدى رضاهم عن أعمال التطوير التي تتم، حيث أشاد المواطنون بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمات، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بعمل عدد من المطبات بالشارع للحفاظ على سلامة أولادهم.كما شدد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة، ورفع جميع الإشغالات أو مخلفات ناتجة عن أعمال التطوير أولًا بأول.يذكر أن المحافظ أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة الدخيلة بالعجمي، بتكلفة تقدر بـ٨٦ مليون جنيه ومدة تنفيذ ١٢ شهرًا، وتضم الأعمال: تطوير شبكة الإنارة بتكلفة ٨٫٣ مليون جنية من خلال تركيب ١١٧٠ ذراعًا و١٥٠ عامود إنارة، ثم تطوير الطرق بتكلفة ٧٧ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٢٥٦ شارعًا بالمنطقة، وتدعيم شبكة الشنايش بالمنطقة بتركيب ٨٠٠ شنيشة أمطار جديدة.