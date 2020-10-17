شفاء 613 إصابة بكورونا في الكويت

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، إن 613 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 107 آلاف و108 حالات.وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 613 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.