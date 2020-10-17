وزير التنمية المحلية يتفقد وحدات التأمين الصحي الشامل في الأقصر
السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:33 م
هدى الأمير وأحمد أبو المحاسنطباعة
تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وحدة طب الأسره بـ"القبلي قامولا"، ضمن وحدات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
وافتتحت الوحدة الصحية بعد التطوير في يوليو 2020 على مساحة 1500 متر، وتخدم 17000 فرد بالقرية والشيخ عامر، وسجيل 13000 فردا حتى الآن داخل الوحدة بملفات عائلية من فحص طبي شامل وتردد داخل العيادات.
وتقدم الوحدة لخدمة 5 آلاف أسرة كملف عائلي مُحمّلة علة نطاق الوحدة.
خدمات الوحدة:
- عيادات طب الأسرة "1-2"
- عياده الأسنان
- خدمات المعمل "دم وطفيليات"
- خدمات تنظيم الأسرة
- مبادرات الرئيس.
يتم تقديم الخدمة للمنتفع بنظام التأمين الصحي الشامل بكارت الملف العائلي ويكون باستقباله فرد CMo، حيث يوجد 3 أفراد CMo بالوحده للتعامل مع المنتفعين بنظام Q.system وعمل قوائم انتظار تبعا للحالة.
تم تجهيز الوحدة بأعلى معايير الجودة من أجهزة طبية بجميع العيادات والمعمل وأجهزة غير طبية ضمن تطوير المنظومة الصحية تحت نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
وافتتحت الوحدة الصحية بعد التطوير في يوليو 2020 على مساحة 1500 متر، وتخدم 17000 فرد بالقرية والشيخ عامر، وسجيل 13000 فردا حتى الآن داخل الوحدة بملفات عائلية من فحص طبي شامل وتردد داخل العيادات.
وتقدم الوحدة لخدمة 5 آلاف أسرة كملف عائلي مُحمّلة علة نطاق الوحدة.
خدمات الوحدة:
- عيادات طب الأسرة "1-2"
- عياده الأسنان
- خدمات المعمل "دم وطفيليات"
- خدمات تنظيم الأسرة
- مبادرات الرئيس.
يتم تقديم الخدمة للمنتفع بنظام التأمين الصحي الشامل بكارت الملف العائلي ويكون باستقباله فرد CMo، حيث يوجد 3 أفراد CMo بالوحده للتعامل مع المنتفعين بنظام Q.system وعمل قوائم انتظار تبعا للحالة.
تم تجهيز الوحدة بأعلى معايير الجودة من أجهزة طبية بجميع العيادات والمعمل وأجهزة غير طبية ضمن تطوير المنظومة الصحية تحت نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.