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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتفقد وحدات التأمين الصحي الشامل في الأقصر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:33 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
هدى الأمير وأحمد أبو المحاسن
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تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وحدة طب الأسره بـ"القبلي قامولا"، ضمن وحدات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وافتتحت الوحدة الصحية بعد التطوير في يوليو 2020 على مساحة 1500 متر، وتخدم 17000 فرد بالقرية والشيخ عامر، وسجيل 13000 فردا حتى الآن داخل الوحدة بملفات عائلية من فحص طبي شامل وتردد داخل العيادات.

وتقدم الوحدة لخدمة 5 آلاف أسرة كملف عائلي مُحمّلة علة نطاق الوحدة.
خدمات الوحدة:

- عيادات طب الأسرة "1-2"
- عياده الأسنان
- خدمات المعمل "دم وطفيليات"
- خدمات تنظيم الأسرة
- مبادرات الرئيس.

يتم تقديم الخدمة للمنتفع بنظام التأمين الصحي الشامل بكارت الملف العائلي ويكون باستقباله فرد CMo، حيث يوجد 3 أفراد CMo بالوحده للتعامل مع المنتفعين بنظام Q.system وعمل قوائم انتظار تبعا للحالة.

تم تجهيز الوحدة بأعلى معايير الجودة من أجهزة طبية بجميع العيادات والمعمل وأجهزة غير طبية ضمن تطوير المنظومة الصحية تحت نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

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