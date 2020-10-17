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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: لدينا معلومات عن تنفيذ مخطط إرهابي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:12 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
مروة عنبر
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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن لديه معلومات بأن المليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة.

وحذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقع القوات المسلحة، لافتا إلى توفر معلومات مؤكدة لتخطيطها للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قوات الجيش.

وقال المسماري فى تصريحات صحفية اليوم، "تمكنا من رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات"، وفقا لموقع أخبار ليبيا 24.

وحول الأنباء التى ترددت فى وسائل الإعلام التابعة للوفاق حول قيام عناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون، نفى المسمارى تلك الأنباء.

وأكد المسماري، عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات المسلحة، مشيرا إلى اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، المتمركز في تلك المنطقة، يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.

وجدد المسماري، مباركة القيادة العامة للقوات المسلحة لأي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الصعد، مشيرا إلى أنها تضع إمكانياتها تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي الليبي من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة.

وأكد أن القوات المسلحة العربية الليبية، كانت ولا زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى.

كما أكد أن القوات المسلحة، على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتها ومواقعها، داعيا الطرف الآخر لوضع حد لتسيب ميليشياته ووقف استفزازاتها، والكف عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة.

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