عمرو دياب يحيي حفلا خاصا بالشيخ زايد (صور)

أحيا مساء أمس الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا خاصًا لإحدى الشركات الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، شارك فيه عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، وذلك داخل إحدى المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد.وكان عمرو دياب قد طرح أمس الأول مقطعا تشويقيا من أحدث أغنياته التي تحمل اسم "اهه اهه" ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي عادل حقي.يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة أغنية "أماكن السهر" والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم الأعلى استماعا عبر جميع تطبيقات الموسيقى، كما تصدرت تريند جوجول وتويتر وموقع الفيديوهات يوتيوب.