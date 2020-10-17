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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

في اليوم العالمي.. مبادرات ومشروعات الدولة لدعم الدولة الفقراء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:24 م
دعم الدولة للفقراء
دعم الدولة للفقراء
إيناس سعيد
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يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي تحاول الدولة القضاء عليه، حيث أعدت خطة لدعم الفقراء من خلال عدة مشاريع ومبادرات؛ من أجل حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.

دعم السلع التموينية
ولأن الغذاء أساس الحياة فكان دعم السلع التموينية الذي يستفيد منه ما يقرب من 63.5 مليون فرد، خير مثال على أولى هذا الدعم من خلال زيادة قيمة الدعم للفرد المسجل على البطاقة التموينية إلى 50 جنيه شهريًا في 2017 بدلًا من 15 جنيه في يونيو 2015.

ووصل حجم هذا الدعم إلى نحو 36.5 مليار جنيه بواقع 50 جنيها شهريا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

تطبيق منظومة الخبز المدعم في27 محافظة، وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، ودعم السلع الغذائية الأساسية فيما يعرف بدعم السلع التموينية ويحصل عليه حوالى 19 مليون أسرة.

تكافل وكرامة
كما تم توفير الدعم النقدي المشروط الذي يُعرف باسم تكافل وكرامة في عام 2015 لما يقرب من 2.25 مليون أسرة، ويستفيد حوالي 89% من البرنامج من النساء، مقابل 11% فقط من الرجال في قري ونجوع مصر للأسر تحت خط الفقر بـ27 محافظة، والهدف منه برنامج تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة، لضمان نمو الأطفال صحيًا وتغذيتهم وإبقائهم في المدارس للتعليم، والحد من الظواهر السلبية مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع.

سكن كريم
ومن أجل تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية كمؤشر لتحسين الحياة الصحية للأسر المصرية، تم إطلاق مبادرة «سكن كريم» التي تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في قرى مصر، ويتم التعرف عليهم من خلال برنامج تكافل وكرامة، الذي يساعد في التعرف على الحالة السكنية لهذه الأسر وتوفير مساكن آدمية لهم.

وتهدف المبادرة لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم.

دعم الاسكان الاجتماعي
وفي السياق، يأتي برنامج دعم الإسكان الاجتماعي لتوفير المسكن الملائم لمحدودي الدخل وتهدف الدولة من خلاله تقديم الدعم بـ120 الف وحدة سكنية وزيادة الدعم المادي إلى 5.7 مليار جنيه لما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل.

مبادرة حياة كريمة
وفي عام 2019 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» بتخصيص 103 مليار جنيه؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا فى القرى.

وتتضمن المبادرة جزء خاص للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

برنامج 100 مليون صحة
وقدمت الحكومة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة برامج ومبادرات لدعم صحة المصريين بداية من زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة بنسبة تصل إلى 10.6 مليار جنيه، واستمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات متضمنا 865 مليون جنيه دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، 3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سي الكيد الوبائي، ومبادرة صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن الأورام سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام.

العمالة غير المنتظمة
وخلال أزمة فيروس كورونا وما أعقبه من إغلاق لكافة الانشطة والوظائف والأعمال اليومية كجزء أساسي ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية للدولة، حيث تم صرف منحة 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالى 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بـاجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه، وتستمر حتى نهاية العام.

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