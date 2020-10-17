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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 55 مخالفة تموينية بمراكز المنيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:04 م
تحرير 55مخالفة
تحرير 55مخالفة
المنيا ـ على حسين
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حررت مديرية التموين بالمنيا، 55 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة، منها 44 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، اختراق ماكينة الخبز)، بالإضافة لتحرير 8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (التلاعب في المقررات التموينية، قضايا آخرى متنوعة)، كما تم ضبط 3 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية تنوعت المخالفات بين (عدم أسعار منتجات المواد البترولية، محطات بترولية بدون ترخيص، قضايا أخرى متنوعة).

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

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