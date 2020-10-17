محافظ الوادي الجديد يتفقد تطوير «بلاط الإسلامية» بـ48 مليون جنيه

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع تطوير منطقة بلاط الإسلامية والتي يتم تطويرها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة إجمالية تقدر بـ48 مليون جنيه، تحت إشراف وزارة الآثار.ووجه محافظ الوادي الجديد بتعويض أهالي المنطقة بأراضٍ بديلة، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيداََ لافتتاح المشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير، التي تتم حالياََ، تشمل المعالم البارزة بالمنطقة (ديوان العمدة ومسجد عين قبالة ومسجد عين علم وبيت عائلة إبراهيم والطواحين وعصارة الزيتون) وعدد من الصيانات الدقيقة بتكلفة 17 مليون جنيه.