مصر وإسبانيا: نأمل في تشكيل حكومة لبنانية قادرة على مواجهة التحديات

أعرب وزيرا خارجية مصر وإسبانيا عن أملهما في تشكيل حكومة لبنانية سريعة قادرة على مواجهة التحديات.وقالت أرانشا جونزاليس، وزيرة خارجية إسبانيا، إنها تحاورت في بيروت مع رئيس البرلمان وعدد من المسؤولين، مؤكدة أن إسبانيا تتضامن مع لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية وأزمة ثقة.وأضافت: "نرغب في تشكيل حكومة قادرة على دفع الإصلاحات التي يحتاجها هذا البلد والتي يؤيدها المجتمع الدولي خاصة صندوق النقد الدولي"، لافتة إلى أنها أيدت وشجعت التوصل لتشكيل حكومة سريعة لتعزيز الثقة ليس فقط من خلال المجتمع الدولي وإنما للشعب اللبناني نفسه.من جهته، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتطلع أن يستطيع لبنان أن يصل لحكومة قادرة للتصدي على التحديات وتلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.