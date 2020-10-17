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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

1.5 مليون طالب ينتظمون فى 4011 مدرسة بالبحيرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:29 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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قام الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، ومع انطلاق أول أيام الدراسة، بجولة تفقدية للمراحل التعليمية المختلفة بمدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية، تفقد خلالها الفصول وانتظام الحصص ودفاتر التحضير وغرف الحاسب الآلى والمعامل ودورات المياه وفناء المدرسة وموقف التابلت والكتاب المدرسي ونظافة دورات المياه وتوفير الماء والصابون باستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد بين الطلبة داخل الفصول وأثناء الفسح.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن إجمالي عدد الطلاب بمدارس المحافظة يبلغ مليونا و541 ألف طالب وطالبة ينتظمون في أكثر من 4011 مدرسة بنطاق المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمتابعة استعدادات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنسيق بين الوحدات الصحية والإدارات التعليمية تفعيلًا للبروتوكول بين وزارة الصحة المصرية ووزارة التربية والتعليم لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب.

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