حبس عاطل بتهمة بيع أدوية مجهولة على فيسبوك بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كميات كبيرة من العقاقير والأدوية غير خالصة الرسوم الجمركية بقصد ترويجها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول، ببيع أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون.وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى بيع الأدوية الأجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون، وقيامه بتأسيس شركة وهمية بدون ترخيص والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بتوافر العديد من العقاقير والأدوية المستوردة بأسعار أقل من مثيلتها فى الأسواق، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم وتخزين الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.بالاستعلام من نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أفادت بأن المتهم المذكور غير مسجل بالنقابة وغير مصرح له بالاتجار في العقاقير والمستلزمات الطبية.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على 91 عبوة عقاقير وأدوية لعلاج "أمراض القلب - أمراض الكلى - الأمراض النفسية" - مجموعة كبيرة من دفاتر وفواتير مدون عليها إسم الشركة - مجموعة كبيرة من كشوف العملاء - كمية كبيرة من أوراق الدعاية المدون عليها إسم الشركة ورقم الهاتف الخاص بها، وكذا ضبط هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والرسائل بين المذكور وعملائه الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.