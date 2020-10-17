وزيرة الهجرة تنعي رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن، شباب "إدموند نيكولا كاسيماتس"، رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية ورئيس النادي البحري اليوناني، الذي توفي عن عمر يناهز 83 عامًا حافلة بخدمة أبناء الجالية، وتعميق العلاقات بين شعبي مصر واليونان.وقدمت وزيرة الهجرة، خالص العزاء لأبناء الجالية اليونانية، معربة عن حزنها العميق لفقد أحد الرموز العظيمة صاحب المواقف الوطنية، وآخرها دعمه، بمشاركة أبناء الجالية، صندوق "تحيا مصر" وسط تداعيات أزمة كورونا المستجد، وكذلك دوره في فعاليات "إحياء الجذور" لتعميق العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني.يعد "نيكولا" الرئيس رقم 22 للجالية اليونانية في الإسكندرية، منذ شهر أبريل من العام 2017.وتعد الجمعية اليونانية بالإسكندرية، أقدم جمعية خيرية فى مصر والتى أنشئت عام 1843، كما ترأس النادى البحرى اليونانى، الذى أنشيء عام 1909، وهو صاحب أحد المحلات الشهيرة فى وسط البلد، والذى أسسه والده 1908.