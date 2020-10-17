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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا ثيؤدوروس الثاني ينعي رئيس الجالية اليونانية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:55 م
البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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أعرب البابا ثيودؤروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، عن حزنه لوفاة رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية " إدموندوس كاسماتيس" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال بطريرك الروم في بيانًا له: "توفي وطني، تفاخر بهلينية الإسكندرية ومصر بشكل عام، إدموندوس كاسماتيس، وقد كان عظيم الروح والقلب".

وأضاف:" الراحل ختم بحضوره التاريخ الحديث للجالية اليونانية في الإسكندرية وبمساهمته العامة الكبيرة في البطريركية الرسولية"

وأعربت الجالية اليونانية في الإسكندرية أنها ستتذكر دائمًا رئيسها الذي يحظى باحترام كبير والذي لا يُنسى، إدموندوس كاسماتيس.

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