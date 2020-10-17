869 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

سجلت ماليزيا اليوم السبت رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 869 حالة إصابة جديدة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم.وقال المدير العامة لوزارة الصحة، هشام عبد الله إن إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ الآن ستة آلاف و886 فيما بلغت حصيلة الإصابات بشكل إجمالي حتى الآن 19 ألفا و627.وأضاف عبر مؤتمر صحفي عبر الانترنت، تم بثه في صفحة وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي 451 حالة وهي أكثر من نصف العدد المسجل اليوم، تم تسجيلها في ولاية صباح.وتابع أن جميع الحالات الـ 869، تم انتقالها محليا وشملت 745 ماليزيا و124 أجنبيا.