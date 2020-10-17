حبس 3 عاطلين بـ 40 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 40 طربة حشيش بقصد الاتجار بها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مباحث مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا منطقة برج العرب لترويجها.تم عمل كمين والقي القبض على المتهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهم عثر على 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.